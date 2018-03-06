ООО Кип Комплект Сервис
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Предприятие основано в 2002 году. ООО «Кип Комплект Сервис» — ведущий поставщик КИПиА и метрологического оборудования. Компания является официальным представителем более 40 приборостроительных предприятий и зарубежных компаний.
Руководитель — Шипин Вячеслав Викторович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Мазита Гафури,50
- Телефон: (843) 212-22-91
- Email: mail@kip-k-s.ru
- Сайт: www.kip-k-s.ru
Дата последнего обновления: 06.03.2018