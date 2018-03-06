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ООО Кип Комплект Сервис

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО Кип Комплект Сервис

Общая информация

Предприятие основано в 2002 году. ООО «Кип Комплект Сервис» — ведущий поставщик КИПиА и метрологического оборудования. Компания является официальным представителем более 40 приборостроительных предприятий и зарубежных компаний.

Руководитель — Шипин Вячеслав Викторович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Мазита Гафури,50
  • Телефон: (843) 212-22-91
  • Email: mail@kip-k-s.ru
  • Сайт: www.kip-k-s.ru

Дата последнего обновления: 06.03.2018

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