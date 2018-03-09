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ПАО АБ Девон-Кредит

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ПАО АБ Девон-Кредит

Общая информация

«Девон-Кредит» — универсальный банк, оказывающий услуги для физических и юридических лиц. Является одним из крупнейших банков Приволжского федерального округа. С 2005 года входит в состав Банковской группы ЗЕНИТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
  • Телефон: 8 800 200-92-22
  • Email: mail@devoncredit.ru
  • Сайт: www.devoncredit.ru

Дата последнего обновления: 09.03.2018

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