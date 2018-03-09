ПАО АБ Девон-Кредит
Финансы, Банки
Общая информация
«Девон-Кредит» — универсальный банк, оказывающий услуги для физических и юридических лиц. Является одним из крупнейших банков Приволжского федерального округа. С 2005 года входит в состав Банковской группы ЗЕНИТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
- Телефон: 8 800 200-92-22
- Email: mail@devoncredit.ru
- Сайт: www.devoncredit.ru
Дата последнего обновления: 09.03.2018