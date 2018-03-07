ООО ИнтерВент
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Завод системной вентиляции «Интервент» работает на строительном рынке России и Татарстана с 2010 года. «Интервент» является лидером по производству прямоугольных воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной, черной или нержавеющей стали толщиной от 0,5 мм до 1 мм с использованием плазменной резки листового металла.
Генеральный директор — Холодов Артем Александрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Крутовская, 26
- Телефон: (843) 227-52-23
- Email: tatvent@mail.ru
- Сайт: www.tatvent.ru
Дата последнего обновления: 07.03.2018