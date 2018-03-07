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ООО ИнтерВент

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО ИнтерВент Фото: www.tatvent.ru/

Общая информация

Завод системной вентиляции «Интервент» работает на строительном рынке России и Татарстана с 2010 года. «Интервент» является лидером по производству прямоугольных воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной, черной или нержавеющей стали толщиной от 0,5 мм до 1 мм с использованием плазменной резки листового металла.

Генеральный директор — Холодов Артем Александрович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Крутовская, 26
  • Телефон: (843) 227-52-23
  • Email: tatvent@mail.ru
  • Сайт: www.tatvent.ru

Дата последнего обновления: 07.03.2018

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