ООО Казанский Завод РИКОС

Общая информация

История завода ОАО «РИКОС» насчитывает более 100 лет. За годы существования завод неоднократно менял название и ассортимент выпускаемой продукции, в зависимости от складывающейся ситуации в стране. В 1994 году завод был преобразован в ОАО «Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов» (ОАО «РИКОС»).

В настоящее время смазка производится на мощностях ООО «Казанский завод «РИКОС» — смазочные материалы», на территории промышленной площадки «Призма».

Руководитель — Рейниш Виктор Павлович

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