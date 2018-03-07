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ООО Казанский Завод Малотоннажной Химии

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО Казанский Завод Малотоннажной Химии Фото: https://www.kzmh.ru/

Общая информация

Завод действует на рынке химической продукции с 2000 года. Многие производимые продукты, в том числе импортозамещающие, уникальны для российского рынка.Среди клиентов завода — такие гиганты как «Камаз», аэропорты Внуково и Домодедово, Мурманский «Химпласт», Реутовский протезный завод, «Сурэл».

Руководитель — Закиров Зуфар Рашидович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул.Крутовская, 26
  • Телефон: (843) 224-56-90
  • Email: info@kzmh.ru
  • Сайт: www.kzmh.ru

Дата последнего обновления: 07.03.2018

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