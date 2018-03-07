ООО Казанский Завод Малотоннажной Химии
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Завод действует на рынке химической продукции с 2000 года. Многие производимые продукты, в том числе импортозамещающие, уникальны для российского рынка.Среди клиентов завода — такие гиганты как «Камаз», аэропорты Внуково и Домодедово, Мурманский «Химпласт», Реутовский протезный завод, «Сурэл».
Руководитель — Закиров Зуфар Рашидович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул.Крутовская, 26
- Телефон: (843) 224-56-90
- Email: info@kzmh.ru
- Сайт: www.kzmh.ru
Дата последнего обновления: 07.03.2018