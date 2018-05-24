ФКП Казанский государственный казнный пороховой завод

Общая информация

ФКП «КГКПЗ» — многопрофильное предприятие, выпускающее продукцию военного и гражданского назначения: боевые пироксилиновые пороха, заряды, охотничьи и спортивные пороха, нитроцеллюлозу, лаковые коллоксилины, клеи, лакокрасочные материалы.

В перечне основной продукции завода пороха и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя, пороха для спортивных и охотничьих патронов.

По своим характеристикам заряды соответствуют или превосходят зарубежные аналоги и отличаются многообразием применяемых порохов и используемых конструктивных решений.

История Казанского казённого завода берет свое начало с конца XVIII века. Указом Канцелярии Главной Артиллерии и Фортификации в 1782 году было определено место в окрестностях Казани для строительства завода с объёмом выпуска 3-4 тысячи пудов пороха.

В 1783 году последовал «Перспективный план», переданный в Правительственный Сенат. В январе 1788 году завод из пяти бегунных фабрик приступил к выделке пороха. За первый год было выпущено 5486 пудов пушечного, мушкетного и винтовочного пороха.В 1893 году был освоен выпуск бездымных пироксилиновых порохов.

В 30-ые годы XX века производство обновлено. Производственные мощности увеличены в 4 раза. Всё, что было сделано во время этой реконструкции, явилось базой для трудового подвига коллектива в годы Великой Отечественной войны. Одной из основных заслуг завода явилась разработка и освоение производства зарядов на основе пироксилиновых порохов для реактивных снарядов «Катюша».

В 1966 году коллектив завода награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1976 — орденом Октябрьской Революции. В 1985 году за доблестный труд в годы войны завод был награждён орденом Отечественной войны 1 степени. 2 января 1967 года п/я 673 (прежде завод им. В.И.Ленина) был переименован в Казанский химический завод имени В.И. Ленина.

23 марта 1992 года преобразован в Государственное Казанское Научно-Производственное Предприятие имени В.И. Ленина. 22 мая 2001 года завод получает статус Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Федеральный Научно-Производственный Центр «Государственное Казанское Научно-Производственное Предприятие имени В.И. Ленина».

25 марта 2003 года по распоряжению Правительства Российской Федерации от № 376-Р предприятие преобразовано в Федеральное Казенное Предприятие «Казанский Государственный Казенный Пороховой Завод».







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