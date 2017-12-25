ООО Завод фотохимреактивов

Общая информация

В 1994 году в ходе приватизации ПО «Тасма», «Завод фотохимреактивов» выделился в самостоятельное юридическое лицо в виде Общества с ограниченной ответственностью. В настоящее время преобразовалось в ООО «Реафотхим». Предприятие располагается на промплощадке Технополиса «Химград». Проект создания производства и технико-экономическое обоснование выполнено АО «НИИхимфотопроект» г. Москва. Вся производимая продукция изготавливается в соответствии с техническими условиями и технологическими регламентами. Предприятие имеет необходимую технологическую и испытательную базы и ОТК.

Руководитель — Егошин Андрей Николаевич

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