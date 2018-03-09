ООО НПП Завод стеклопластиковых труб

Общая информация

Предприятие основано в 2002 году. Выпускаемая продукция по характеристикам и качеству отвечает мировым требованиям, а также соответствует ГОСТ Р 53201-2008 «Трубы стеклопластиковые и фитинги». ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб » — единственный производитель стеклопластиковых труб в СНГ, чья система менеджмента качества сертифицирована Американским нефтяным институтом по стандартам ISO 9001. В числе потребителей компании — ведущие нефтегазовые компании России, Казахстана и других стран.

Руководитель — Волков Сергей Алексеевич

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