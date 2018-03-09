Список компаний

ООО НПП Завод стеклопластиковых труб

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО НПП Завод стеклопластиковых труб Фото: https://zst.ru/

Общая информация

Предприятие основано в 2002 году. Выпускаемая продукция по характеристикам и качеству отвечает мировым требованиям, а также соответствует ГОСТ Р 53201-2008 «Трубы стеклопластиковые и фитинги». ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб » — единственный производитель стеклопластиковых труб в СНГ, чья система менеджмента качества сертифицирована Американским нефтяным институтом по стандартам ISO 9001. В числе потребителей компании — ведущие нефтегазовые компании России, Казахстана и других стран.

Руководитель — Волков Сергей Алексеевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. М. Джалиля, 15
  • Телефон: (843) 299-60-99
  • Email: zct@list.ru
  • Сайт: www.zct.ru

Дата последнего обновления: 09.03.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам