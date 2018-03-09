ООО НПП Завод стеклопластиковых труб
Общая информация
Предприятие основано в 2002 году. Выпускаемая продукция по характеристикам и качеству отвечает мировым требованиям, а также соответствует ГОСТ Р 53201-2008 «Трубы стеклопластиковые и фитинги». ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб » — единственный производитель стеклопластиковых труб в СНГ, чья система менеджмента качества сертифицирована Американским нефтяным институтом по стандартам ISO 9001. В числе потребителей компании — ведущие нефтегазовые компании России, Казахстана и других стран.
Руководитель — Волков Сергей Алексеевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. М. Джалиля, 15
- Телефон: (843) 299-60-99
- Email: zct@list.ru
- Сайт: www.zct.ru
Дата последнего обновления: 09.03.2018