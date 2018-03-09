ООО НПЦ Пластмасс
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Предприятие основано в 2004 году. В производственном процессе используется сырье отечественных и импортных производителей, а так же местных производителей ОАО «НИЖНЕКАМКНЕФТЕХИМ» и ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ».Основным партнером и заказчиком продукции является ОАО «ПОЗИС»
Руководитель — Григорьев Валерий Юрьевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Зеленодольск
- Адрес: г. Зеленодольск, ул. Волжская, д. 34а
- Телефон: (84371)60111
- Email: npc-plastmass@mail.ru
- Сайт: www.npc-plastmass.ru
Дата последнего обновления: 09.03.2018