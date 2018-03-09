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ООО НПЦ Пластмасс

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО НПЦ Пластмасс Фото: npc-plastmass.ru

Общая информация

Предприятие основано в 2004 году. В производственном процессе используется сырье отечественных и импортных производителей, а так же местных производителей ОАО «НИЖНЕКАМКНЕФТЕХИМ» и ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ».Основным партнером и заказчиком продукции является ОАО «ПОЗИС»

Руководитель — Григорьев Валерий Юрьевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Зеленодольск
  • Адрес: г. Зеленодольск, ул. Волжская, д. 34а
  • Телефон: (84371)60111
  • Email: npc-plastmass@mail.ru
  • Сайт: www.npc-plastmass.ru

Дата последнего обновления: 09.03.2018

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