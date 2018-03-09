Список компаний

ООО ДАННАТ

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО ДАННАТ Фото: dannat.ru

Общая информация

ООО «ДАННАТ» было образовано в 2009 году для комплексного обеспечения промышленных предприятий Закамского региона оборудованием и инструментом. Сейчас география поставок значительно расширилась от Ленинградской области до Алтайского края.

Руководитель — Гога Наталья Валерьевна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Железнодорожников, стр. 17, офис 1
  • Телефон: (8552) 33-08-18
  • Email: dannat@list.ru
  • Сайт: www.dannat.ru

Дата последнего обновления: 09.03.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам