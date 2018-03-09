ООО ДАННАТ
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
ООО «ДАННАТ» было образовано в 2009 году для комплексного обеспечения промышленных предприятий Закамского региона оборудованием и инструментом. Сейчас география поставок значительно расширилась от Ленинградской области до Алтайского края.
Руководитель — Гога Наталья Валерьевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Железнодорожников, стр. 17, офис 1
- Телефон: (8552) 33-08-18
- Email: dannat@list.ru
- Сайт: www.dannat.ru
Дата последнего обновления: 09.03.2018