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ООО Виком

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО Виком Фото: www.stekloplastic.ru

Общая информация

Компания основана в 1994 году. Собственная производственная база и позволяет производить весь цикл работ: разработка дизайна и конструкторской документации, изготовление модели и технологической оснастки, производство изделий. Продукция предприятия распространена во всех городах России.

Руководитель — Громков Валерий Григорьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г. Набережные Челны, проезд Тозелеш, 96 Б.
  • Телефон: (8552) 77-92-09
  • Email: vicom@stekloplastic.ru
  • Сайт: www.stekloplastic.ru

Дата последнего обновления: 12.03.2018

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