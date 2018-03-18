ПАО Банк Зенит

Общая информация

Банк ЗЕНИТ учрежден в декабре 1994 года Академией народного хозяйства при Правительстве РФ, нефтяной компанией «Татнефть» и рядом других юридических лиц. С 2005 по 2015 гг. Председателем Совета директоров являлся один из основателей Банка Алексей Аркадьевич Соколов. С мая 2015 года Председателем Совета директоров Банка является Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Наиль Ульфатович Маганов. Должность Председателя Правления с 2005 года занимает Кирилл Олегович Шпигун.

ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина принадлежит 50,43% акций. Среди других владельцев можно выделить члена совета директоров Марию Соколову (12,67%), председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина (контролирует 9,86% акций банка), Татьяну Шишкину (8,18%), Аркадия Соколова (5,13%), председателя правления, члена совета директоров Кирилла Шпигуна и члена правления Станислава Пащенко — по 3,81%. Кроме того, бенефициаром 3,1% акций банк называет Алексея Соколова (скончался в мае 2015 года), а также «Зенит Инвестмент Сервисез Инк.» (1,34%) и председателя совета директоров, генерального директора ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина Наиля Маганова (0,08%). Миноритариям принадлежит 1,58% акций общества.







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