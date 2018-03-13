ООО Фторпласт
Промышленность, Машиностроение
Общая информация
ООО «Фторопласт» единственное предприятие в Республике Татарстан, специализирующееся на выпуске металлофторопластовой ленты и втулок из нее. Предприятие производит запасные части на автомобили КАМАЗ и является их поставщиком на конвейер автозавода. Основано в 2002 году.
Руководитель — Яровкин Игорь Юрьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бугульма
- Адрес: г.Бугульма, ул.Строительная, 34/1
- Телефон: (85594) 4-86-73
- Email: ftoroplast@list.ru
- Сайт: www.ftoroplast.oml.ru
Дата последнего обновления: 13.03.2018