ООО Термокам
Общая информация
Компания работает на российском рынке с 1995 года. Производственные площади предприятия составляют более 5000 м2 и включают в себя цех механической обработки металлов, цех холодной штамповки, ремонто-инструментальный и механосборочный участки.Основными потребителями охладителей являются такие предприятия, как; Санкт-Петербургский завод «Арсенал», Читинский машиностроительный завод, Казанский компрессорный завод, завод «Стройдормаш» г. Алапаевск и другие.
Руководитель — Деулин Константин Николаевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: пгт.Камские Поляны, ул. Энтузиастов, зд. 3
- Телефон: (8555) 33-60-38
- Email: termokam@mail.ru
- Сайт: www.termokam.ru
Дата последнего обновления: 13.03.2018