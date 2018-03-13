ООО Термокам

Общая информация

Компания работает на российском рынке с 1995 года. Производственные площади предприятия составляют более 5000 м2 и включают в себя цех механической обработки металлов, цех холодной штамповки, ремонто-инструментальный и механосборочный участки.Основными потребителями охладителей являются такие предприятия, как; Санкт-Петербургский завод «Арсенал», Читинский машиностроительный завод, Казанский компрессорный завод, завод «Стройдормаш» г. Алапаевск и другие.

Руководитель — Деулин Константин Николаевич

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