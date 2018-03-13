ООО ТК Станочный парк
Промышленность, Машиностроение
Общая информация
КОмпания была основана в 2008 году. Основной профиль — реализация продукции ведущих заводов-производителей, которые уже зарекомендовали себя на российском рынке. Есть собственный сервисный центр.
Руководитель — Егоров Максим Владимирович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул.Восстания, 100 к266д, офис 236, бизнес-парк "Технополис"
- Телефон: (843) 249-54-13
- Email: info@stanpark.ru
- Сайт: www.stanpark.ru
Дата последнего обновления: 13.03.2018