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ООО ТК Станочный парк

Промышленность, Машиностроение
ООО ТК Станочный парк

Общая информация

КОмпания была основана в 2008 году. Основной профиль — реализация продукции ведущих заводов-производителей, которые уже зарекомендовали себя на российском рынке. Есть собственный сервисный центр.

Руководитель — Егоров Максим Владимирович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул.Восстания, 100 к266д, офис 236, бизнес-парк "Технополис"
  • Телефон: (843) 249-54-13
  • Email: info@stanpark.ru
  • Сайт: www.stanpark.ru

Дата последнего обновления: 13.03.2018

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