ООО ГРУЗОПОДЪЕМ
Общая информация
Завод «Грузоподъем» является ведущим производителем кранового оборудования малой механизации, грузозахватных механизмов и вспомогательного технологического оборудования в России. Предприятие снабжает крупнейшие предприятия страны, например, ОАО «Северсталь», ОАО «УралКалий», ОК «РУСАЛ», ООО «СТФК «КАМАЗ», АК «АЛРОСА», ОАО «Татнефть», Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», ООО «Даниэли-Волга» и другие.
В Казани филиал был открыт в 2008 году
Руководитель — Демина Анна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Восход,45а
- Телефон: (843) 200-99-92,
- Email: info@gruzopod.ru
- Сайт: www.грузоподъем.рф
Дата последнего обновления: 13.03.2018