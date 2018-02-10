АО КБ ДельтаКредит

Общая информация

Банк был учрежден в 1999 году как ЗАО «Дж. П. Морган Банк». В 2001 году банк был приобретен инвестфондом «США — Россия» (сейчас Delta Private Equity Partners, DPEP) и переименован. Во второй половине 2005 года DPEP продал «ДельтаКредит» французской банковской группе Societe Generale*. В январе 2011 года в рамках объединения российских активов группы Societe Generale 100% акций «ДельтаКредита» было приобретено Росбанком.

В Казани филиал АО «КБ «ДельтаКредит» был открыт в 2011 году.

Руководитель казанского офиса — .....

«ДельтаКредит» на 100% контролируется Росбанком, который на 99,49% принадлежит Societe Generale S. A.



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