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АО Нижнекамский механический завод

Промышленность, Машиностроение
АО Нижнекамский механический завод Фото: nmz.tatneft.ru

Общая информация

Предприятие было основано в 1972 году. Завод — единственный на территории России производителем камер резиносмешения для шинного производства и запасных частей к ним. Является структурным подразделением ПАО «Татнефть». Оказывает услуги по проведению всех видов ремонта и технического обслуживания технологического оборудования предприятий нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть». АО «НМЗ» производит машиностроительную продукцию и нестандартное оборудование для предприятий нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть».

Руководитель — Гиздатуллин Ильдар Котдусович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: г. Нижнекамск, Промзона
  • Телефон: (8555) 49-72-25
  • Email: NMZ@tatneft.ru
  • Сайт: www.nmz.tatneft.ru

Дата последнего обновления: 13.03.2018

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