АО Нижнекамский механический завод
Общая информация
Предприятие было основано в 1972 году. Завод — единственный на территории России производителем камер резиносмешения для шинного производства и запасных частей к ним. Является структурным подразделением ПАО «Татнефть». Оказывает услуги по проведению всех видов ремонта и технического обслуживания технологического оборудования предприятий нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть». АО «НМЗ» производит машиностроительную продукцию и нестандартное оборудование для предприятий нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть».
Руководитель — Гиздатуллин Ильдар Котдусович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: г. Нижнекамск, Промзона
- Телефон: (8555) 49-72-25
- Email: NMZ@tatneft.ru
- Сайт: www.nmz.tatneft.ru
Дата последнего обновления: 13.03.2018