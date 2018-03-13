ОАО Азнакаевский завод Нефтемаш

Общая информация

Предприятие было основано в 1983 году. Пер­во­началь­но за­вод был ори­ен­ти­рован на ка­питаль­ный ре­монт уз­лов и аг­ре­гатов се­мей­ства У­АЗ.С 1991 про­из­водс­твен­ные мощ­ности бы­ли пе­ре­ори­ен­ти­рова­ны на про­из­водс­тво спе­ци­аль­ной тех­ни­ки на шас­си ав­то­моби­лей. Завод яв­ля­ет­ся офи­ци­аль­ным ди­лером рос­сий­ских про­из­во­дите­лей кра­но-ма­нипу­лятор­ных ус­та­новок ИН­МАН, Май­коп­ско­го ма­шинос­тро­итель­но­го за­вода, БАКМ.У завода есть свой автосалон, где можно приобрести грузовики, спецтехнику, автобусы: Ford, Hyundai, Isuzu, Mercedes, Tata, ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, Урал. ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш» сотрудничает с такими неф­тя­ными и про­мыш­ленными ком­па­ниями, как О­АО НК «Рос­нефть», О­АО «Сур­гутнеф­те­газ», АО «Тат­нефть», ТФК «Ка­мАЗ», ЗАО «Ин­ман», О­АО НК «ЮКОС», О­ОО «Ав­то­урал».

Руководитель — Гайсин Марат Салихович

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