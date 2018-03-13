ОАО Азнакаевский завод Нефтемаш
Общая информация
Предприятие было основано в 1983 году. Первоначально завод был ориентирован на капитальный ремонт узлов и агрегатов семейства УАЗ.С 1991 производственные мощности были переориентированы на производство специальной техники на шасси автомобилей. Завод является официальным дилером российских производителей крано-манипуляторных установок ИНМАН, Майкопского машиностроительного завода, БАКМ.У завода есть свой автосалон, где можно приобрести грузовики, спецтехнику, автобусы: Ford, Hyundai, Isuzu, Mercedes, Tata, ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, Урал. ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш» сотрудничает с такими нефтяными и промышленными компаниями, как ОАО НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», АО «Татнефть», ТФК «КамАЗ», ЗАО «Инман», ОАО НК «ЮКОС», ООО «Автоурал».
Руководитель — Гайсин Марат Салихович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Азнакаево
- Адрес: г. Азнакаево, ул. Гагарина, 6
- Телефон: (85592) 9-44-97
- Email: aznk@aznk.ru
- Сайт: www.aznk.ru
Дата последнего обновления: 13.03.2018