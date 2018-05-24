ООО Лениногорский механический завод
Общая информация
ООО «Лениногорский механический завод» создано в ноябре 2004 г. С момента основания предприятие специализируется на производстве и поставке автокомпонентов на сборочное производство ПАО «КАМАЗ».
Имеются две производственные площадки в г. Лениногорск и в г. Набережные Челны (в непосредственной близости от основного потребителя ПАО «КАМАЗ»).
Предприятие сертифицировано на соответствие требованиям международного Стандарта ISO/TS 16949.
Основные потребители ООО «ЛМЗ»: ПАО «КАМАЗ», АО Автомобильный завод «УРАЛ», ООО «КАТЕ-Деволопмент», ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» (Беларусь).
Выпускаемая продукция: насосы масляные, кронштейны, кольца, рычаги переключения передач, элементы фильтрующие воздушные.
Руководитель — Якушкин Олег Елендеевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Лениногорск
- Адрес: г. Лениногорск, ул. Бугульминская, 23а
- Телефон: (85595) 4-04-83, 9-24-94
- Email: Lenmz2.tat@yandex.ru
Дата последнего обновления: 24.05.2018