ОАО КАМАЗАВТОТЕХНИКА

Общая информация

ОАО «КАМАЗАВТОТЕХНИКА» является дочерним предприятием ОАО «КАМАЗ» и входит в единую технологическую цепочку производства автомобилей «КАМАЗ». Предприятие считается крупнейшим производителем колесных дисков в России.Производственная мощность завода – 2,5 млн. колес в год, в том числе 490 тыс. легковых колес. Большую долю своей продукции завод поставляет на конвейер ОАО «КАМАЗ» (52%). ООО «КАМАЗавтотехника» — лидер на российском рынке трехкомпонентных грузовых колес и занимает 60% этого рынка.

Руководитель — Баланцов Лев Борисович

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