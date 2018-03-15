ОАО КАМАЗАВТОТЕХНИКА
Общая информация
ОАО «КАМАЗАВТОТЕХНИКА» является дочерним предприятием ОАО «КАМАЗ» и входит в единую технологическую цепочку производства автомобилей «КАМАЗ». Предприятие считается крупнейшим производителем колесных дисков в России.Производственная мощность завода – 2,5 млн. колес в год, в том числе 490 тыс. легковых колес. Большую долю своей продукции завод поставляет на конвейер ОАО «КАМАЗ» (52%). ООО «КАМАЗавтотехника» — лидер на российском рынке трехкомпонентных грузовых колес и занимает 60% этого рынка.
Руководитель — Баланцов Лев Борисович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Заинск
- Адрес: Автозаводская, 11
- Телефон: (85558), 93-4-23
- Email: info@kamaz-wheels.ru
- Сайт: /www.kamaz-wheels.ru
Дата последнего обновления: 15.03.2018