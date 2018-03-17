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ОАО КАМАЗ-Дизель

Промышленность, Машиностроение
ОАО КАМАЗ-Дизель Фото: www.kamaz.ru

Общая информация

ОАО «КАМАЗ-Дизель» входит в группу предприятий ОАО «КАМАЗ», единого технологического комплекса, расположенного в городе Набережные Челны. ОАО «КАМАЗ-Дизель» произодит автокомпоненты и осуществляет их поставку в главное предприятие.

Руководитель — Герасимов Юрий Иванович



Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г. Набережные Челны, Автозаводские,2
  • Телефон: (8552) 37-41-79
  • Email: post@kd.kamaz.org
  • Сайт: www.kamaz.ru

Дата последнего обновления: 17.03.2018

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