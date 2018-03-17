ОАО КАМАЗ-Дизель
Промышленность, Машиностроение
Общая информация
ОАО «КАМАЗ-Дизель» входит в группу предприятий ОАО «КАМАЗ», единого технологического комплекса, расположенного в городе Набережные Челны. ОАО «КАМАЗ-Дизель» произодит автокомпоненты и осуществляет их поставку в главное предприятие.
Руководитель — Герасимов Юрий Иванович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: г. Набережные Челны, Автозаводские,2
- Телефон: (8552) 37-41-79
- Email: post@kd.kamaz.org
- Сайт: www.kamaz.ru
Дата последнего обновления: 17.03.2018