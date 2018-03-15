ФГУП Казанский завод точного машиностроения.
Общая информация
Завод основан в 1941 году на базе эвакуированного Ленинградского завода им. М.И.Калинина. В первые десятилетия послевоенного периода завод производит продукцию, главным образом, сельскохозяйственного машиностроения.Сегодня предприятие располагает серийным производство сложной наукоёмкой продукции, производимой в интересах Министерства обороны Российской Федерации и других силовых структур.
Руководитель — Хисамеев Артур Ибрагимович
Хисамеев Артур Ибрагимович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: М. Гафури, 71
- Телефон: (843) 278-25-92
- Email: kztm@mail.ru
- Сайт: www.kztm.org
Дата последнего обновления: 15.03.2018