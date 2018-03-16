АО Зеленодольский завод им. А.М.Горького
Общая информация
ОАО «Зеленодольский завод имени A.M. Горького» является одним из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. Был основан в 1895 году, входит в группу компаний ОАО „Холдинговая компания „Ак Барс". Предприятие осуществляет свою деятельность в трех основных отраслях: судостроение, машиностроение, металлургическое производство и крупногабаритные металлоконструкции.Производственно-техническая база предприятия состоит из комплекса цехов, охватывающих все виды судостроительного производства и позволяющих строить разнотипные корабли и суда малого и среднего класса.ОАО «Зеленодольский завод имени A.M. Горького» имеет развитое машиностроительное производство, располагающее литейным, кузнечным, термическим, гальваническим, сварочным и механообрабатывающим цехами. Это позволяет предприятию самостоятельно производить широкую номенклатуру изделий судового машиностроения, широкий спектр оборудования для нефтегазодобывающей отрасли. Цех титанового литья завода — один из крупнейших в мире по производству фасонных титановых отливок сложной конфигурации из любых титановых сплавов, соответствующих российским и зарубежным стандартам.
Акционеры: ПАО «Холдинговая компания «Ак Барс» (63,01%),
министерство земельных и имущественных отношений РТ (25%)
Руководитель — Мистахов Ренат Искандерович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Зеленодольск
- Адрес: ул. Заводская, 5
- Телефон: (84371) 5-76-10
- Email: info@zdship.ru
- Сайт: www.zdship.ru
Дата последнего обновления: 16.03.2018