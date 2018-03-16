АО Вакууммаш
Общая информация
Акционерное общество «Вакууммаш» является крупнейшим предприятием по выпуску вакуумного оборудования в Российской Федерации и странах СНГ. Завод был основан в 1943 году.«Вакууммаш» разрабатывает и изготавливает серийные изделия, и единичные образцы специального, а также уникальное вакуумное оборудование для различных отраслей промышленности, научных исследований, медицины.
Руководитель — Капустин Евгений Николаевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Тульская, 58
- Телефон: (843) 278-35-27
- Email: kazan@vacma.ru
- Сайт: www.vacma.ru
Дата последнего обновления: 16.03.2018