АО Газпромбанк

Общая информация

Банк был основан ПАО «Газпром» и его дочерними организациями в 1990 году в Москве под наименованием «Коммерческий банк газовой промышленности «Газпромбанк». Организационно-правовая форма была приведена в соответствие с действующим законодательством и определена как общество с ограниченной ответственностью в 1997 году. С декабря 2014 года ЦБ РФ зарегистрировал смену организационно-правовой формы банка на АО в соответствии с последними изменениями в ГК РФ.

В Казани открытие филиала состоялось весной 2010 года. Управляющий в Казани — Мухаметшин Марат Фаритович.

Основными акционерами АО «Газпромбанк» являются НПФ «Газфонд» (49,65%), ПАО «Газпром» (35,54%), Внешэкономбанк (10,19%).



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