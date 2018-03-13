АО Газпромбанк
Общая информация
Банк был основан ПАО «Газпром» и его дочерними организациями в 1990 году в Москве под наименованием «Коммерческий банк газовой промышленности «Газпромбанк». Организационно-правовая форма была приведена в соответствие с действующим законодательством и определена как общество с ограниченной ответственностью в 1997 году. С декабря 2014 года ЦБ РФ зарегистрировал смену организационно-правовой формы банка на АО в соответствии с последними изменениями в ГК РФ.
В Казани открытие филиала состоялось весной 2010 года. Управляющий в Казани — Мухаметшин Марат Фаритович.
Основными акционерами АО «Газпромбанк» являются НПФ «Газфонд» (49,65%), ПАО «Газпром» (35,54%), Внешэкономбанк (10,19%).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Лево-Булачная, 32
- Телефон: (843) 221-73-01
- Email: info@kazan.gazprombank.ru
- Сайт: www.gazprombank.ru
Дата последнего обновления: 13.03.2018