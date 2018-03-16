ООО Буинский машиностроительный завод
Промышленность, Машиностроение
Общая информация
Основан в 1969 году, как филиал ОАО «Казанского моторостроительного производственного объединения» Министерства авиационной промышленности СССР. С мая 2007 года преобразован в ООО «Буинский машиностроительный завод».В мае 1995 года завод освоил и начал серийный выпуск культиваторов серии ККШ и с 2000 года культиваторы серии КПИР и КПУ.
Руководитель — Храмцов Эдуард Геннадьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Буинск
- Адрес: г. Буинск, ул. Космовского, 240
- Телефон: (84374) 3-14-61
- Email: bmz55@mail.ru
- Сайт: www.bmzavod.com
Дата последнего обновления: 16.03.2018