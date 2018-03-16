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ООО Буинский машиностроительный завод

Промышленность, Машиностроение
ООО Буинский машиностроительный завод

Общая информация

Основан в 1969 году, как филиал ОАО «Казанского моторостроительного производственного объединения» Министерства авиационной промышленности СССР. С мая 2007 года преобразован в ООО «Буинский машиностроительный завод».В мае 1995 года завод освоил и начал серийный выпуск культиваторов серии ККШ и с 2000 года культиваторы серии КПИР и КПУ.

Руководитель — Храмцов Эдуард Геннадьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Буинск
  • Адрес: г. Буинск, ул. Космовского, 240
  • Телефон: (84374) 3-14-61
  • Email: bmz55@mail.ru
  • Сайт: www.bmzavod.com

Дата последнего обновления: 16.03.2018

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