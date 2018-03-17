АО Альметьевский трубный завод
Промышленность, Машиностроение
Общая информация
Один из крупнейших и старейших в России производителей стальных электросварных труб с высококачественным наружным покрытием. Основано предприятие в 1966 году. Входит в состав Объединенной Металлургической Компании (ОМК) с 2002 года. Общая производственная годовая мощность предприятия — 300 тыс. тонн труб.
Генеральный директор — Токарев Александр Михайлович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: г. Альметьевск, Промзона-11
- Телефон: (8553) 45-89-47
- Email: atz@atz.ru
- Сайт: www.omk.ru
Дата последнего обновления: 17.03.2018