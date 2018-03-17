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АО Альметьевский трубный завод

Промышленность, Машиностроение
АО Альметьевский трубный завод Фото: www.omk.ru

Общая информация

Один из крупнейших и старейших в России производителей стальных электросварных труб с высококачественным наружным покрытием. Основано предприятие в 1966 году. Входит в состав Объединенной Металлургической Компании (ОМК) с 2002 года. Общая производственная годовая мощность предприятия — 300 тыс. тонн труб.

Генеральный директор — Токарев Александр Михайлович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: г. Альметьевск, Промзона-11
  • Телефон: (8553) 45-89-47
  • Email: atz@atz.ru
  • Сайт: www.omk.ru

Дата последнего обновления: 17.03.2018

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