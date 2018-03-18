ПАО Алнас
Общая информация
Завод «Алнас», основанный в 1978 году, входит в состав группы компаний «Римера» и является одним из крупнейших в России предприятий по производству полнокомплектных установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) для добычи нефти. В арсенале предприятия более 50 модификаций двигателей, 100 модификаций насосов, свыше 3000 вариантов комплектации оборудования. Продукция «Алнаса» экспортируется в Казахстан, Азербайджан, Украину, Белоруссию, Узбекистан, Венесуэлу, Оман, Индию.
Генеральный директор — Шунин Сергей Владимирович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: г. Альметьевск, ул. Сургутская, 2
- Телефон: (8553) 39-36-04
- Email: alnas@rimera.com
- Сайт: www.rimera.com
Дата последнего обновления: 18.03.2018