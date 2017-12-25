ООО Челны-Бройлер
Общая информация
В 2004 году на заседании Cовета директоров было принято решение об объединении двух птицефабрик мясного и яичного направления «Челнинская» и «Тукаевская», которые после вошли в состав общества. В ходе реорганизации создается одно — ООО «Челны-Бройлер». В 2005 году создается еще одно подразделение ООО «Челны-Бройлер» на базе бывшей Нижнекамской птицефабрики. ООО «Челны-Бройлер» производит следующие виды продукции: мясо птицы, полуфабрикаты, колбасные изделия, полуфабрикаты, маринады, деликатесы, а также продукция в соответствии с нормами Ислама с маркировкой «Халяль». Компания входит в состав холдинга «Агросила».
Генеральный директор — Гыйльфанов Айрат Зулфатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: г. Набережные Челны, ул. Батенчука, 3
- Телефон: (8552) 74-60-05
- Email: office@chelny-broiler.ru
- Сайт: www.agrosila-holding.ru/
Дата последнего обновления: 25.12.2017