ООО Тепличный комбинат Майский
Общая информация
Предприятие основано в 1974 году. Является специализированным предприятием по производству овощей, и входит в состав концерна «Татплодоовощром».На сегодняшний день площадь зимних теплиц составляет 49 га, которые разделены на 9 производственных цехов, со всеми вспомогательными зданиями и сооружениями.
Акционеры: Ганиев Ильшат Газимович (46%), Фардиев Ильшат Шаехович (31%), Музафаров Искандер Шайхиевич (8%), Давлетшин Ильдус Сулейманович (5,5%), Будкина Надежда Михайловна (5%), Васильев Геннадий Владимирович (2,5%), Зиганшин Данил Гусманович (2%).
Руководитель — Ганиев Ильшат Газимович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Зеленодольск
- Адрес: Зеленодольский район, с.Осиново, ул.Гагарина, 15
- Телефон: (843) 526-46-21
- Email: majskij@bancorp.ru
Дата последнего обновления: 20.03.2018