ОАО Татптицепром

Общая информация

Предприятие было основано в 1965 году. Начиная с 2007 года, «Татптицепром» возродил производство мяса индейки в Татарстане. В настоящее время выращивание индеек на промышленной основе ведется в нескольких птицеводческих хозяйствах республики Татарстан.Наиболее перспективные и с большими объемами производства комплексы объектов расположены в Зеленодольском и Высокогорском районах.

Руководитель — Алиев Марс Шарипович

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