ПАО Банк ВТБ

Общая информация

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки.

Группа ВТБ обладает международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира.



По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (13 009,3 млрд рублей) и средствам клиентов (9 144,7 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций.

Руководитель дирекции банк ВТБ (ПАО) по Республике Татарстан – Давлетшина Марьям Наилевна.

Руководитель розничного бизнеса банка ВТБ в РТ – Гиниятуллина Ильсия Ильфаровна

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