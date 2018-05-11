ПАО Банк ВТБ
Общая информация
Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки.
Группа ВТБ обладает международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира.
По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (13 009,3 млрд рублей) и средствам клиентов (9 144,7 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций.
Руководитель дирекции банк ВТБ (ПАО) по Республике Татарстан – Давлетшина Марьям Наилевна.
Руководитель розничного бизнеса банка ВТБ в РТ – Гиниятуллина Ильсия Ильфаровна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Казань, ул. Островского, 84
- Телефон: (843) 5-333-101
- Email: kazALR1@kaz.vtb.ru, office@kaz.vtb.ru
- Сайт: www.vtb.ru
Дата последнего обновления: 11.05.2018