ООО Здоровая жизнь
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Компания основана в 2001 году. Входит в Ассоциацию «Вода-Медицина-Экология». Производит питьевую бутилированную воду под брендом «Сестрица», является одним из лидеров рынка в Поволжье. Компания имеет службу доставки и розничную сеть в Нижнем Новгороде, Казани, Чебоксарах, Новочебоксарске, Йошкар-Оле.
Руководитель -Марушко Александр Викторович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Восстания,58/19
- Телефон: 555-71-71
- Сайт: www.voda-sestrica.ru
Дата последнего обновления: 22.03.2018