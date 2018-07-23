ПАО АК БАРС БАНК

Общая информация

Ак Барс Банк – федеральный банк с головным офисом в Казани. Получил лицензию на осуществление банковской деятельности 29 ноября 1993 года.

Входит в двадцатку крупнейших российских банков по объему активов и собственного капитала. Кредитная организация присутствует в 27 регионах страны и располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.

С 1994 года является уполномоченным банком Кабинета министров Республики Татарстан, а с ноября 1997 года имеет статус уполномоченного органа по хранению золотого резерва Татарстана, предназначенного для гарантирования инвестиций в экономику республики. С ноября 2004 года является участником системы обязательного страхования вкладов.

Дата последнего обновления: