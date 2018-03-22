Список компаний

ООО Птицекомплекс Лаишевский

Промышленность, Пищевая промышленность
ООО Птицекомплекс Лаишевский Фото: www.ko-ko.ru

Общая информация

Предприятие было основано в 2002 году. Является одним из крупных сельскохозяйственных птицеводческих предприятий в Республике Татарстан. Производит продукцию под маркой «Деревенька». Поголовье кур-несушек ООО «Птицекомплекс Лаишевский» составляет 400 тыс. голов, а производство яйца до 130 млн. штук в год.

Руководитель — Шигапов Эдуард Ильшатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Лаишево
  • Адрес: Лаишевский район, п.25 Октября, ул.Почтовая, д.19
  • Телефон: (84378) 3-55-67
  • Email: pkl@km.ru
  • Сайт: http://www.ko-ko.ru

Дата последнего обновления: 22.03.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам