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ООО Пестречинка

Промышленность, Пищевая промышленность
ООО Пестречинка Фото: pestrechinka.com

Общая информация

ООО ПЕСТРЕЧИНКА – специализированное предприятие торговли в рамках Холдинговой компании «Ак Барс». Бренд был основан в 2004 году и включает в себя:

  • Зеленодольскую производственную площадку (производитель)
  • Пестречинскую производственную площадку (производитель)
  • Чистопольская производственная площадка (производитель)
  • ООО «Пестречинка» (оптовый поставщик)

Оказываемыеуслуги: оптовая, мелкооптовая и розничная реализация продукции, мясоптицы и полуфабрикаты, субпродукты, колбасныеизделия, копчено-вареныеизделия, колуфабрикатыиз мяса птицы, продукция«Халяль»

Руководителем ООО «ПЕСТРЕЧИНКА» с 27.06.2017 года назначен Андреев Сергей Павлович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Зеленодольск
  • Адрес: Зеленодольский район, пос. Осиново
  • Телефон: (843) 557-72-20
  • Email: pestrechinka.kzn@mail.ru
  • Сайт: www.pestrechinka.com

Дата последнего обновления: 24.05.2018

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