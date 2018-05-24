ООО Пестречинка
Общая информация
ООО ПЕСТРЕЧИНКА – специализированное предприятие торговли в рамках Холдинговой компании «Ак Барс». Бренд был основан в 2004 году и включает в себя:
- Зеленодольскую производственную площадку (производитель)
- Пестречинскую производственную площадку (производитель)
- Чистопольская производственная площадка (производитель)
- ООО «Пестречинка» (оптовый поставщик)
Оказываемыеуслуги: оптовая, мелкооптовая и розничная реализация продукции, мясоптицы и полуфабрикаты, субпродукты, колбасныеизделия, копчено-вареныеизделия, колуфабрикатыиз мяса птицы, продукция«Халяль»
Руководителем ООО «ПЕСТРЕЧИНКА» с 27.06.2017 года назначен Андреев Сергей Павлович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Зеленодольск
- Адрес: Зеленодольский район, пос. Осиново
- Телефон: (843) 557-72-20
- Email: pestrechinka.kzn@mail.ru
- Сайт: www.pestrechinka.com
Дата последнего обновления: 24.05.2018