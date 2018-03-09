ОАО Набережночелнинский элеватор
Общая информация
Компания основана в 2002 году. Входит в состав агрохолдинга «Агросила Групп». Набережночелнинский элеватор является одним из крупнейших в Поволжье производителей комбикормов. Совокупные производственные мощности двух комбикормовых комплексов превышают 70 тонн в час.Предприятие производит комбикорма для большинства крупнейших предприятий птицеводческой и животноводческой отраслей Республики Татарстан и близлежащих регионов, а также выполняет заказы для фермерских хозяйств и частных подворий.
Руководитель — Шайхутдинов Исхак Ильязович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: г.Набережные Челны, ул.Элеваторская, 18
- Телефон: (8552) 71-74-38
- Email: elevatore@yandex.ru
- Сайт: www.agrosila-holding.ru
Дата последнего обновления: 09.03.2018