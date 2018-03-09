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ОАО Набережночелнинский элеватор

Промышленность, Пищевая промышленность
ОАО Набережночелнинский элеватор Фото: www.agrosila-holding.ru

Общая информация

Компания основана в 2002 году. Входит в состав агрохолдинга «Агросила Групп». Набережночелнинский элеватор является одним из крупнейших в Поволжье производителей комбикормов. Совокупные производственные мощности двух комбикормовых комплексов превышают 70 тонн в час.Предприятие производит комбикорма для большинства крупнейших предприятий птицеводческой и животноводческой отраслей Республики Татарстан и близлежащих регионов, а также выполняет заказы для фермерских хозяйств и частных подворий.

Руководитель — Шайхутдинов Исхак Ильязович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г.Набережные Челны, ул.Элеваторская, 18
  • Телефон: (8552) 71-74-38
  • Email: elevatore@yandex.ru
  • Сайт: www.agrosila-holding.ru

Дата последнего обновления: 09.03.2018

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