ОАО Челны-Холод
Общая информация
Компания была основана в 1987 году. Предприятие является крупнейшим российским производителем мороженого, ассортимент которого насчитывает более 130 наименований. Мороженое производства ОАО «Челны Холод» пользуется спросом во многих регионах России, а также за ее пределами: в Казахстане, Азербайджане, Абхазии. Кроме того, предприятие производит более 50 наименований полуфабрикатов и более 60 наименований рыбной продукции.
Руководитель -Шакирзянов Газильян Галимзянович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: г. Набережные Челны, Промкомзона А-2
- Телефон: (8552) 39-72-52
- Email: holod@n-chelny.ru
- Сайт: www.chelny-holod.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017