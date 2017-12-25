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ОАО Челны-Холод

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Компания была основана в 1987 году. Предприятие является крупнейшим российским производителем мороженого, ассортимент которого насчитывает более 130 наименований. Мороженое производства ОАО «Челны Холод» пользуется спросом во многих регионах России, а также за ее пределами: в Казахстане, Азербайджане, Абхазии. Кроме того, предприятие производит более 50 наименований полуфабрикатов и более 60 наименований рыбной продукции.

Руководитель -Шакирзянов Газильян Галимзянович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г. Набережные Челны, Промкомзона А-2
  • Телефон: (8552) 39-72-52
  • Email: holod@n-chelny.ru
  • Сайт: www.chelny-holod.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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