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ПАО Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Предприятие было образовано в 1979 году. Является одним из крупнейших производителей муки, крупы, комбикормов в Татарстане, обеспечивая собственной продукцией продукцией практически весь Прикамский регион.Предприятие снабжает мукой хлебозаводы таких городов, как Набережные Челны, Нижнекамск, Азнакаево, Заинск, Альметьевск, Елабуга, Нурлат, Мамадыш, Кукмор и другие близлежащие города и районы РТ.

Руководитель — Шарипов Алмаз Хантимерович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: Тукаевский район, с.Мелекес, ул.Дружбы, 1.
  • Телефон: (8552) 47-02-01
  • Email: khp-almaz@rambler.ru
  • Сайт: www.khp-chelny.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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