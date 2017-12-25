ПАО Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов
Общая информация
Предприятие было образовано в 1979 году. Является одним из крупнейших производителей муки, крупы, комбикормов в Татарстане, обеспечивая собственной продукцией продукцией практически весь Прикамский регион.Предприятие снабжает мукой хлебозаводы таких городов, как Набережные Челны, Нижнекамск, Азнакаево, Заинск, Альметьевск, Елабуга, Нурлат, Мамадыш, Кукмор и другие близлежащие города и районы РТ.
Руководитель — Шарипов Алмаз Хантимерович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: Тукаевский район, с.Мелекес, ул.Дружбы, 1.
- Телефон: (8552) 47-02-01
- Email: khp-almaz@rambler.ru
- Сайт: www.khp-chelny.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017