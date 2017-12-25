ООО ТПФ Изыскатель
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Компания была образована в 1996 г. и начала производить минеральную лечебно- столовую воду «Мензелинская».Производственные мощности компании расположены в северной части Мензелинска и занимают более 1 га площади. На территории предприятия находится две артезианских скважины, цеха по выпуску ПЭТФ упаковки и разливу воды.
Руководитель — Леванов Александр Дмитриевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Мензелинск
- Адрес: г. Мензелинск, ул. Изыскателей 37-Н
- Телефон: (85555) 3-45-20
- Сайт: www.menzelvoda.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017