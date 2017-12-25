ООО ТПФ Изыскатель

Общая информация

Компания была образована в 1996 г. и начала производить минеральную лечебно- столовую воду «Мензелинская».Производственные мощности компании расположены в северной части Мензелинска и занимают более 1 га площади. На территории предприятия находится две артезианских скважины, цеха по выпуску ПЭТФ упаковки и разливу воды.



Руководитель — Леванов Александр Дмитриевич

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