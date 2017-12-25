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ООО ТПФ Изыскатель

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Компания была образована в 1996 г. и начала производить минеральную лечебно- столовую воду «Мензелинская».Производственные мощности компании расположены в северной части Мензелинска и занимают более 1 га площади. На территории предприятия находится две артезианских скважины, цеха по выпуску ПЭТФ упаковки и разливу воды.

Руководитель — Леванов Александр Дмитриевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Мензелинск
  • Адрес: г. Мензелинск, ул. Изыскателей 37-Н
  • Телефон: (85555) 3-45-20
  • Сайт: www.menzelvoda.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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