ГУП Мензелинский ликеро-водочный завод
Общая информация
Мензелинский ликероводочный завод – один из старейших водочных заводов Республики Татарстан. Начинает свою историю с создания винокуренного завода в 1891 году. Наиболее известные алкокольные напитки завода: наливка «Черносмородиновая», настойка слабоградусная полусладкая «Мензелинская вишня», настойка сладкая «Рябиновая на коньяке» и аперитив «Степной».
Руководитель — Абзалов Ирек Сиразутдинович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Мензелинск
- Адрес: г.Мензелинск, ул.Космодемьянской, 3
- Телефон: (85555) 3-15-07
- Email: mlvz@016.ru
- Сайт: www.tatspirtprom.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017