ПАО БыстроБанк

Общая информация

Cоздан в 1992 году с наименованием Акционерный частный банк «ИжЛадабанк».До 2002 года банк обслуживал преимущественно крупные предприятия Удмуртии (ТЭК, энергетика, промышленность). В январе 2005 года кредитная организация присоединилась к системе страхования вкладов.

До 2006 года банк осуществлял деятельность исключительно на территории Удмуртии. В 2006 году «ИжЛадабанк» первым из республиканских банков начал региональное развитие.



Основные бенефициары банка — сын основателя и президента группы компаний «Ланит» Георгия Генса — члены совета директоров Филипп Генс и Сергей Тихомиров, Михаил Яковлев (у всех троих по 19,95%), член совета директоров Сергей Моховиков (14,28%), основатель консалтинговой компании FinPoint Сергей Будкин (9,98%, член совета директоров БыстроБанка, украинского ООО «Простобанк Консалтинг», ОАО «КБ «Хлынов»), член совета директоров, председатель правления банка Владислав Колпаков (9,98%), Надежда Успенская (5,81%). На акционеров-миноритариев приходится 0,08% акций банка.



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