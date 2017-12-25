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ПАО Казанский хлебозавод 2

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

В компанию входят: ООО «Казанский хлебозавод №2» — введен в эксплуатацию в декабре 1934 года и ООО «Фирма „Сувенир“ — бывший Йошкар-олинский хлебозавод №2, который был открыт в 1958 году. Завод производит большой аасортимент хлебо-булочных и кондитерских изделий.

Руководитель — Даутов Азат Сабирзянович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Хлебозаводская, 7Б
  • Телефон: (843) 564-72-68
  • Email: sbit@khz2.ru
  • Сайт: www.khz2.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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