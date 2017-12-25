ПАО Казанский хлебозавод 2
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
В компанию входят: ООО «Казанский хлебозавод №2» — введен в эксплуатацию в декабре 1934 года и ООО «Фирма „Сувенир“ — бывший Йошкар-олинский хлебозавод №2, который был открыт в 1958 году. Завод производит большой аасортимент хлебо-булочных и кондитерских изделий.
Руководитель — Даутов Азат Сабирзянович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Хлебозаводская, 7Б
- Телефон: (843) 564-72-68
- Email: sbit@khz2.ru
- Сайт: www.khz2.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017