АО Казанский хлебозавод 3

Общая информация

«Казанский хлебозавод №3» был основан в 1939 году. Уже на протяжении многих лет лидирует в Татарстане в области производства хлеба и хлебобулочных изделий. В состав завода входят шесть цехов и экспериментальный участок, которые специализируются на выработке хлеба, булочных, кондитерских, кремовых изделий, лапши. На сегодняшний день завод производит более 150 наименований продукции. Имеется расширенная фирменная торговая сеть «ТД «Золотая Нива — Плюс».

Руководитель — Кафаров Джавидин Адулнатифович

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