АО Казанский хлебозавод 3
Общая информация
«Казанский хлебозавод №3» был основан в 1939 году. Уже на протяжении многих лет лидирует в Татарстане в области производства хлеба и хлебобулочных изделий. В состав завода входят шесть цехов и экспериментальный участок, которые специализируются на выработке хлеба, булочных, кондитерских, кремовых изделий, лапши. На сегодняшний день завод производит более 150 наименований продукции. Имеется расширенная фирменная торговая сеть «ТД «Золотая Нива — Плюс».
Руководитель — Кафаров Джавидин Адулнатифович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Латыпова, 60
- Телефон: (843) 238-31-41
- Email: secretar@kazanhleb3.ru
- Сайт: www.kazanhleb3.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017