ОАО Казанский маслоэкстракционный завод

Общая информация

«Казанский маслоэкстракционный завод»- одно из ведущих предприятий России по переработке масличных культур (рапс, подсолнечник). Завод был основан в 2007 году, входит в Группу компаний «НЭФИС». В настоящее время предприятие способно выпускать до 126 тысяч тонн нерафинированного растительного масла и до 156 тысяч тонн шротов в год.«Казанский МЭЗ» является одним из крупных производителей растительного масла на рынке России.

Руководитель — Сыровацкий Михаил Федорович

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