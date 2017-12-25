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АО Казанский жировой комбинат

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Компания по выпуску масложировой продукции, была основана в 1996 году, вошла в состав Группы компаний «НЭФИС» в 2003г. Является одним из крупнейших и динамично развивающихся предприятий масложировой отрасли Российской Федерации. Комбинат производит более 40 наименований продукции. Работает по всей РФ и СНГ.

Руководитель — Кузнецов Дмитрий Николаевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Тукая, 152
  • Телефон: (843) 267-69-03
  • Email: kgk@mrricco.ru
  • Сайт: www.mrricco.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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