АО Казанский жировой комбинат
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Компания по выпуску масложировой продукции, была основана в 1996 году, вошла в состав Группы компаний «НЭФИС» в 2003г. Является одним из крупнейших и динамично развивающихся предприятий масложировой отрасли Российской Федерации. Комбинат производит более 40 наименований продукции. Работает по всей РФ и СНГ.
Руководитель — Кузнецов Дмитрий Николаевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Тукая, 152
- Телефон: (843) 267-69-03
- Email: kgk@mrricco.ru
- Сайт: www.mrricco.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017