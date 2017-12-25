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ПАО Булочно-кондитерский комбинат

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Предприятие образовано в 1986 году — одно из самых крупных и динамично развивающихся предприятий хлебопекарной отрасли Республики Татарстан. Производит более 80 наименований хлебобулочных изделий. Комбинат выпускает кондитерские изделия под торговой маркой «Мастер Сластер» (100 наименований). ОАО «БКК» также выпускает продукцию в соответствии с нормами Ислама с маркировкой «Халяль».

Руководитель — Кутдусов Булат Фатихович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул.Адоратского, 50
  • Телефон: (843) 522-50-50
  • Email: info@bkk.ru
  • Сайт: www.bkk.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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