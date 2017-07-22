филиал ОАО «Татспиртпром» «Чистопольский ЛВЗ»
Общая информация
В 1901 году на месте нынешнего «Чистопольского ЛВЗ» располагался государственный винный склад, на нем водка очищалась и разливалась в посуду.В 1934 году на базе разоренного винного склада был открыт Чистопольский ликеро-водочный завод. Сегодня завод входит в состав ОАО «Татспиртпром». Продукция завода составляет более 40 наименований алкогольных напитков.
Руководитель - Миннулин Азат Анварович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Чистополь
- Адрес: г. Чистополь, ул. Энгельса, 80
- Телефон: (84342) 4-37-28
- Email: chlvz@tatspirtprom.ru
- Сайт: www.tatspirtprom.ru
Дата последнего обновления: 22.07.2017