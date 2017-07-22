филиал ОАО «Татспиртпром» «Чистопольский ЛВЗ»

Общая информация

В 1901 году на месте нынешнего «Чистопольского ЛВЗ» располагался государственный винный склад, на нем водка очищалась и разливалась в посуду.В 1934 году на базе разоренного винного склада был открыт Чистопольский ликеро-водочный завод. Сегодня завод входит в состав ОАО «Татспиртпром». Продукция завода составляет более 40 наименований алкогольных напитков.

Руководитель - Миннулин Азат Анварович





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